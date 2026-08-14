Advierten multas por tirar residuos en lugares indebidos

Depositar residuos en contenedores convencionales o espacios públicos puede generar multas desde $2,000 pesos, e incluso la clausura de terrenos usados

Ante la gran cantidad de residuos que genera Reynosa, autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para disponer correctamente de materiales como escombro, llantas, aparatos electrodomésticos y otros desechos de gran tamaño que no deben ser colocados en los contenedores convencionales.

El director de Medio Ambiente de Reynosa, Aarón de la Cruz, explicó que quienes realicen trabajos de limpieza, remodelación o retiro de objetos voluminosos deben trasladar estos residuos directamente al sitio autorizado en Las Anacuas, donde existe un procedimiento y un costo establecido para su recepción.

“Lo ideal es que, si ya hiciste la limpieza en el lugar que tú tenías, ve directamente a descargar a Las Anacuas; allá te pueden recibir, allá puedes ir a tirar”, señaló el funcionario, al destacar que esta medida permite evitar que los residuos terminen en calles, terrenos o espacios públicos.

De la Cruz advirtió que una mala disposición puede generar sanciones económicas que parten aproximadamente de los $2,000 pesos, pero que pueden incrementarse considerablemente cuando se determina que hubo intencionalidad, participación de alguna empresa o una práctica sistemática.

En los casos donde se utilicen terrenos para depositar residuos de manera irregular, las consecuencias pueden ser todavía mayores, ya que las autoridades pueden proceder con la clausura e inhabilitación del predio, dependiendo de las circunstancias.

El funcionario también pidió a la ciudadanía evitar colocar escombro en los contenedores de basura, incluso cuando la intención sea mantenerlo fuera de la vía pública, debido a que los camiones recolectores no están diseñados para transportar materiales pesados.

“Queriendo hacer un bien por no dejarlo en la calle, terminamos ocasionando un problema, porque los camiones no están diseñados para el tema del escombro”, explicó. Ante la diversidad de residuos que se generan en trabajos de limpieza y mantenimiento, el director de Medio Ambiente recomendó que las personas que tengan dudas se acerquen a la dependencia municipal para conocer qué procedimiento deben seguir y cuál es el sitio adecuado para depositarlos. “Si tienen alguna duda sobre el residuo que tienen, que vayan y se acerquen con nosotros y nosotros les podemos explicar qué es lo que tienen que hacer, dónde lo pueden tirar y adónde pueden ir”, indicó.

El llamado busca evitar que la disposición incorrecta de residuos termine provocando un problema mayor de contaminación, acumulación de basura y afectaciones al servicio de recolección.

La autoridad insistió en que mantener limpia la ciudad también implica responsabilidad ciudadana y conocer el destino correcto de aquello que ya no se utiliza.