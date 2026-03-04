Advierten multas por quemas tras alza de incendios

Autoridades de Reynosa replantean estrategias y prevén sanciones a quienes provoquen siniestros por quema de basura que pone en riesgo a la población

Ante el incremento de reportes por incendios de pastizales y siniestros que incluso han alcanzado viviendas, autoridades municipales advirtieron que se aplicarán sanciones a quienes sean sorprendidos realizando quemas de basura en patios y calles, al considerar que esta práctica representa un riesgo directo para la población.

El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, Javier Lam Cantú, informó que, ante el comportamiento reciente de los incidentes registrados en distintos sectores de Reynosa, la corporación se encuentra en un proceso de redirección de estrategias para disminuir esta problemática.

El funcionario explicó que las acciones que se han venido aplicando no han resultado completamente efectivas, por lo que ya se analizan nuevos esquemas de trabajo enfocados principalmente en campañas de concientización y educación dirigidas a distintos sectores de la ciudad.

“Definitivamente estamos ya redireccionando lo que son las estrategias para poder disminuir esta estadística que tenemos; hemos estado buscando otro tipo de campañas que vamos a estar llevando a cabo en diferentes puntos de la ciudad para concientizar a la ciudadanía y educarlos en ese sentido, y de esa manera poder disminuir la estadística con la que contamos en la coordinación”, declaró.

Detalló que estas campañas estarán enfocadas en sensibilizar a la población sobre las consecuencias que generan las quemas, particularmente la quema de basura en patios, solares y vialidades, la cual continúa siendo una de las principales causas de los incendios que se han registrado durante las últimas semanas.

Asimismo, señaló que, ante la persistencia de estos hechos y el aumento en la carga operativa para los cuerpos de emergencia, ya se contempla la aplicación de medidas más estrictas.

“Vamos a tener que tomar medidas más drásticas, porque vemos que realmente no ha sido del todo efectivo lo que se ha venido haciendo”, expresó.

Lam Cantú puntualizó que entre las acciones que se analizan se encuentra la aplicación de multas y sanciones para quienes sean sorprendidos realizando quemas, al considerar que este tipo de prácticas ponen en peligro tanto a las familias como al patrimonio de los propios ciudadanos.

Finalmente, reiteró que el objetivo principal de estas nuevas estrategias es lograr una reducción significativa en la estadística de incendios en la ciudad y reforzar la prevención, a fin de evitar que los siniestros continúen extendiéndose hacia viviendas y zonas habitadas.