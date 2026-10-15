Advierten multas de 30 mil pesos por ganado en carreteras

Explicó que la prioridad es prevenir percances que puedan dejar personas lesionadas o generar consecuencias de mayor gravedad

Ante la reincidencia de propietarios que mantienen ganado suelto en la vía pública y el riesgo de accidentes automovilísticos, autoridades municipales endurecieron las acciones de vigilancia y resguardo de semovientes en carreteras federales y estatales, con la advertencia de aplicar multas de hasta 30 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Reactivan operativos para prevenir accidentes por ganado suelto

Jesús Rivera Andrade, director de Desarrollo Rural, informó que desde el martes se reactivaron los operativos interinstitucionales en coordinación con la Guardia Estatal, Protección Civil y Bomberos, luego de que las exhortaciones realizadas anteriormente no evitaran que algunos propietarios volvieran a permitir que sus animales deambularan libremente.

Explicó que la prioridad es prevenir percances que puedan dejar personas lesionadas o generar consecuencias de mayor gravedad.

Entre los puntos identificados por la presencia recurrente de semovientes se encuentran la carretera Tampico-Mante, a la altura de El Edén, así como el tramo cercano al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT).

El funcionario advirtió que estos animales representan un peligro, particularmente en vías de circulación rápida, donde un conductor puede no advertir su presencia con suficiente anticipación para evitar un impacto.

Multas dependerán de la gravedad y circunstancias de la falta

Rivera Andrade precisó que las sanciones están contempladas en los reglamentos de protección animal y en la legislación ganadera de Tamaulipas, por lo que el monto depende de la falta cometida y sus circunstancias.

Señaló que las multas pueden alcanzar los 30 mil pesos y que las autoridades buscan que los propietarios asuman su responsabilidad, mantengan a sus animales bajo resguardo y eviten poner en peligro a terceros.

Intensificarán la vigilancia durante los próximos 15 días

El director de Desarrollo Rural indicó que los operativos se intensificarán durante los próximos 15 días, con el propósito de frenar esta problemática ante el crecimiento de la mancha urbana y la necesidad de reforzar la seguridad vial.

También llamó a los automovilistas a conducir con precaución en los tramos donde se han reportado avistamientos, mientras reiteró que la presencia de ganado en carreteras no debe normalizarse, debido al riesgo que representa para la población.