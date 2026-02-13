Advierten impacto al campo por pago de agua a EU

Productores alertan riesgo al riego y abasto humano por extracción en distrito 026 ante pago de adeudo hídrico a EUA en contexto de sequía prolonga

A partir del anuncio del gobierno mexicano de que a partir del mes de marzo comenzará a cubrir el adeudo de agua con EUA, productores rurales del norte de Tamaulipas manifestaron su preocupación por las afectaciones que esta medida podría generar en el sector agrícola de la región.

Los representantes del campo señalaron que la información ha generado un clima de incertidumbre, al no existir claridad sobre la forma en que se realizará el pago ni sobre los volúmenes de agua que serán utilizados para cumplir con el compromiso internacional.

Recordaron además que Tamaulipas ha atravesado un periodo prolongado de sequía, lo que ha limitado de manera severa la disponibilidad de agua tanto para la producción agrícola como para las comunidades rurales.

Productores citan excepciones del Tratado de 1944

En este contexto, los productores consideran que el pago del adeudo no debería exigirse en este momento, al encontrarse el estado en una condición de escasez.

Al respecto, Héctor Eliborio Peña, presidente de la Asociación de Propietarios Rurales de Tamaulipas, explicó que el Tratado de Aguas de 1944 contempla excepciones en casos de sequía extrema, por lo que, de acuerdo con su interpretación, no existe una obligación inmediata de cubrir el adeudo al inicio del nuevo ciclo.

“Lo que viene estipulado en el tratado del 44 es que en extrema sequía no se obliga a pagar en el siguiente ciclo, que es en el que estamos ahorita, que es el ciclo 36, del año 2026 al 2030; no se obliga a que se pague inmediatamente iniciando el ciclo, que sería este año que inició 2026”, declaró.

De acuerdo con los productores, bajo este criterio existe un margen de hasta cinco años para cubrir este tipo de entregas cuando se presenta un periodo prolongado de sequía.

Señalan extracción en distrito de riego 026

Indicaron que uno de los puntos más vulnerables ante la extracción de agua sería el distrito de riego 026, el cual abarca municipios de la zona ribereña hasta Río Bravo.

Sobre este tema, Héctor Eliborio Peña advirtió que actualmente se está extrayendo agua de este distrito, lo que genera preocupación entre los agricultores.

“Se está extrayendo el agua del distrito 026. Aparentemente tenemos mucha agua porque está la presa El Cuchillo y la presa Marte R. Gómez, las dos estuvieron llenas por arriba de su capacidad, y a nosotros nos preocupa en el 026 que llegue a haber sequía también en nuestra cuenca y se ponga en riesgo el uso humano, porque Monterrey, recuerda, con sus acueductos nos limita el agua para el próximo ciclo”, señaló.

Los productores advirtieron que, además de las afectaciones al campo, en esta misma región también podría ponerse en riesgo el abasto de agua para consumo humano, al depender directamente de los volúmenes disponibles en los sistemas de riego y almacenamiento.

Alertan efectos en siembras y piden claridad en apoyos

Afirmaron que las consecuencias de un pago de agua que calificaron como fuera de tiempo serían inminentes para la actividad agrícola.

A la par, señalaron que el propio gobierno federal ha reconocido de manera indirecta este posible impacto, al plantear la posibilidad de indemnizar a los campesinos del norte de Tamaulipas por los daños derivados del cumplimiento del adeudo.

En relación con este ofrecimiento, el dirigente rural explicó que hasta el momento no existe claridad sobre los montos ni sobre el inicio de los pagos.

“Nos han prometido, exactamente de la primera inspección que se hizo, nos hablaron de mil cincuenta pesos por hectárea, que también no sabemos cuándo inicia, y eso fue de la primera infracción; lo posterior todavía no hay un dato exacto y estamos en espera de eso. Definitivamente, si no hay otra forma de pagar y le urge mucho a Estados Unidos, tendremos que aceptar aunque no queramos, así se ha estado haciendo, pero ojalá y llueva”, expresó.

Finalmente, lamentaron que el campo tamaulipeco continúe enfrentando un panorama cada vez más complicado, ya que desde hace tiempo mantienen una lucha constante por mejores precios para sus cosechas, sin que hasta ahora exista una solución definitiva.

A esta situación, añadieron, se suma la posible reducción del agua destinada al riego, la cual consideran indispensable para la producción de alimentos y que ya está provocando que varias tierras se encuentren en riesgo y que algunos productores opten por no sembrar en el siguiente ciclo.

En este sentido, Héctor Eliborio Peña detalló que las proyecciones para el actual ciclo agrícola son críticas.