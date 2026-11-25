La Fundación Libélulas de Esperanza ha advertido sobre esta necesidad y las dificultades que enfrentan las víctimas cuando no tienen familiares

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que busca visibilizar las agresiones que enfrentan millones de mujeres, niñas y adolescentes, pero también recordar que detrás de cada estadística existen historias de miedo, abandono y vidas que necesitan protección.

Siete de cada diez mujeres han enfrentado violencia en México

En México, las cifras reflejan la dimensión del problema. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI, el 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esto significa que siete de cada diez mujeres han enfrentado agresiones psicológicas, físicas, sexuales, económicas o patrimoniales.

En Tamaulipas, la misma encuesta reportó que el 34.2 por ciento de las mujeres sufrió alguna situación de violencia durante los 12 meses previos al levantamiento realizado en 2021. A nivel nacional, el indicador fue de 42.8 por ciento.

La violencia más extrema también mantiene cifras preocupantes. De acuerdo con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre de 2025 se contabilizaron 513 víctimas de feminicidio en México, de las cuales 21 correspondieron a Tamaulipas.

Advierten falta de un refugio funcional para mujeres en Reynosa

Pero más allá de las estadísticas, uno de los principales problemas es la falta de espacios donde las mujeres puedan ponerse a salvo cuando deciden abandonar un hogar en el que sufren agresiones.

En Reynosa, organizaciones civiles y grupos de apoyo han manifestado su preocupación porque la ciudad no cuenta con un refugio funcional que permita recibir y proteger de manera segura a mujeres violentadas y a sus hijos. La Fundación Libélulas de Esperanza ha advertido sobre esta necesidad y las dificultades que enfrentan las víctimas cuando no tienen familiares, recursos económicos o un lugar seguro al cual acudir.

La ausencia de estos espacios puede convertirse en un obstáculo para romper el ciclo de violencia, pues denunciar no siempre significa que una mujer tenga inmediatamente un sitio donde resguardarse del agresor.

Piden recursos para refugios y atención especializada

Por ello, en este 25 de noviembre, el llamado no solamente es a denunciar y castigar las agresiones, sino también a fortalecer las instituciones, garantizar atención psicológica y jurídica, y destinar recursos para crear refugios seguros.

Porque erradicar la violencia contra las mujeres no debe quedarse en discursos, campañas o conmemoraciones. Significa garantizar que ninguna mujer tenga que elegir entre permanecer en un hogar donde peligra su vida o salir a la calle sin tener un lugar seguro donde protegerse.