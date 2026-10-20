Advierten barreras para detectar cáncer de mama en Tamaulipas

Aunque octubre concentra las campañas de sensibilización, los programas de prevención y detección están disponibles durante todo el año

El cáncer de mama continúa representando un grave problema de salud pública en Tamaulipas, donde las tasas de mortalidad se mantienen por encima de la media nacional. La detección oportuna enfrenta obstáculos relacionados con las dificultades económicas, la falta de tiempo para acudir a revisiones y las deficiencias en la interpretación de estudios especializados.

El oncólogo ginecológico, doctor Luis Bañuelos, advirtió que durante la última década ha observado un incremento constante en las estadísticas de nuevos casos y fallecimientos por esta enfermedad, pese a las campañas de información y concientización que se realizan cada año.

“Tengo 10 años aquí en Reynosa y cada año que pasa doy las mismas pláticas, doy la misma información; lo que cambia son las estadísticas. Cada año van aumentando el número de casos nuevos y el número de muertes por esta enfermedad”, señaló.

El especialista destacó que Tamaulipas registra una de las tasas de mortalidad por cáncer de mama más elevadas del país, por lo que consideró necesario reforzar las acciones preventivas y promover que las mujeres acudan a revisiones periódicas, sin esperar a presentar síntomas.

Dificultades económicas y calidad de estudios retrasan la detección

Entre los factores que pueden retrasar la detección se encuentran las dificultades económicas y la falta de tiempo, pues algunas mujeres priorizan sus actividades laborales y los ingresos familiares antes que acudir a una consulta médica. A ello se suman los retos para garantizar el acceso a estudios de calidad y diagnósticos precisos.

Bañuelos advirtió que existen diferencias en la calidad de las mastografías y en la experiencia del personal encargado de interpretar los resultados, aspectos que pueden dificultar la identificación oportuna de la enfermedad.

“Entre uno de los problemas principales es que no se está haciendo una correcta interpretación, no hay una buena relación o una buena correlación clínico-mastológica. No en todos lados hay una mamografía de calidad o se tiene la experiencia para interpretar este estudio”, explicó.

Especialista pide fortalecer la prevención del cáncer de mama

El oncólogo recordó que, desde 2006, el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad por cáncer entre las mujeres en México, de acuerdo con su declaración, por lo que insistió en fortalecer la educación preventiva y el acceso a estudios de detección.

“Definitivamente tenemos 20 años desde el año 2006, desde que el cáncer de mama ocupa el primer lugar en cuanto a incidencia y en cuanto a mortalidad en nuestro país y en nuestro estado”, afirmó.

El especialista subrayó que existen herramientas para detectar oportunamente esta enfermedad, entre ellas la mastografía y la educación de la población femenina sobre la autoexploración mamaria.

Aunque octubre concentra las campañas de sensibilización, los programas de prevención y detección están disponibles durante todo el año.

El llamado es a que las mujeres no pospongan sus revisiones y busquen orientación médica, pues identificar la enfermedad en etapas tempranas puede ampliar las posibilidades de tratamiento.