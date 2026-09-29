Advierten autoridades sobre persistencia de violencia en hogares

Autoridades municipales informaron que, de decenas de reportes atendidos semanalmente, una minoría deriva en carpetas de indagatoria.

La violencia familiar continúa representando una de las principales incidencias atendidas por las autoridades en Altamira, principalmente en sectores como Jardines, Arboledas y Arboledas-Haciendas, identificados como puntos donde históricamente se concentra un mayor número de reportes.

Francisco Pérez Ramírez, secretario del Ayuntamiento de Altamira, informó que durante la última semana se registraron 96 novedades relacionadas con este tipo de violencia, una ligera disminución respecto a las más de 100 reportadas anteriormente. Sin embargo, el funcionario destacó un dato que mantiene la preocupación de las autoridades: de esos 96 llamados de auxilio, solamente 14 derivaron en carpetas de investigación.

La cifra refleja, dijo, que persiste una falta de cultura de la denuncia entre las personas que enfrentan violencia dentro del hogar.

Recordó que no solamente las mujeres pueden ser víctimas y exhortó a la población a utilizar el 911 para solicitar auxilio inmediato, además de acudir a instancias como la Casa Violeta, el DIF, el Instituto de la Mujer o presentar denuncias anónimas mediante el 089.

El secretario señaló que las autoridades mantienen identificadas las zonas de mayor incidencia y trabajan de manera coordinada con Seguridad Pública, Bienestar Social y el DIF para prevenir nuevos casos.

Añadió que factores como problemas económicos, estrés y situaciones familiares pueden agravar los conflictos, por lo que pidió a las víctimas denunciar oportunamente para activar los mecanismos de protección e investigación.