Advierte Nuevo Laredo multas por tala ilegal

Gestión Ambiental llamó a reportar la tala sin permiso y recordó que especies como fresno y nogal pierden hojas en invierno como parte de su ciclo natural.

El departamento de Gestión Ambiental de Nuevo Laredo advirtió sobre multas a quienes talen árboles, ya que se ha detectado esta actividad considerada ilegal.

A través de las redes sociales se hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cuando vean personas que talan árboles, al teléfono 072 o al 867 714-7973. A la vez, se realiza un llamado a no eliminar árboles solo porque no tienen hojas.

Durante el invierno, especies como el fresno, el nogal y otros, pierden sus hojas como parte de su ciclo natural. Esto les permite ahorrar energía, detener su crecimiento y entrar en una fase de reposo metabólico. En primavera, volverán a brotar.

Es un error muy común pensar que está seco solo porque no presenta hojas. Antes de tomar cualquier decisión, es fundamental contar con una valoración técnica.

Como parte del procedimiento, personal municipal acude al sitio para realizar un dictamen forestal, con el cual se determina si procede o no la poda o tala.

Posteriormente, en caso de ser viable, se emite el permiso correspondiente, ya que sí se requiere permiso tanto para poda como para tala.

En caso de realizar una tala sin autorización, pueden ser acreedores a una multa.

El objetivo no es multar, sino proteger el medio ambiente