Advierte COPARMEX sobre inseguridad que pone en riesgo a MIPYMES

El presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra, expresó su preocupación por las condiciones que enfrentan los emprendedores en distintas regiones del país

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) alertó que la creciente inseguridad en el país está poniendo en riesgo la operación de más de cinco millones y medio de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), las cuales generan más del 70 por ciento de los empleos formales en México y son consideradas el motor del desarrollo económico nacional.

Durante una visita a Tamaulipas, el presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, expresó su preocupación por las condiciones que enfrentan los emprendedores en distintas regiones del país, donde la falta de garantías para invertir y la presencia del crimen organizado están limitando la competitividad y la confianza empresarial.

“Hay una realidad país que duele, que preocupa y ocupa: de esas 5.5 millones de mipymes, sólo un millón 900 mil son formales; el resto, más de tres millones, operan en la informalidad, sin prestaciones para sus trabajadores. Y de ese millón 900 mil, apenas un millón tiene acceso al crédito”, señaló Sierra Álvarez, al destacar las carencias estructurales que enfrenta el sector productivo.

El dirigente empresarial lamentó que el actual régimen no esté cumpliendo con su responsabilidad en materia de educación, salud y seguridad, rubros que consideró fundamentales para el crecimiento económico del país.

Advirtió que la falta de condiciones adecuadas está provocando que muchas inversiones se detengan o se trasladen a otras regiones más seguras.

Entre los principales factores que afectan al sector, mencionó el robo de mercancías en carreteras, los asaltos a comercios y el cobro de piso, delitos que —dijo— están lacerando la economía y poniendo en riesgo las fuentes de empleo de miles de familias.

“Es la extorsión, lo hemos dicho, el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en todo el país. Es el impuesto más caro que pagan los empresarios, porque además de sus impuestos legales, deben cubrir este otro impuesto que mata a las mipymes y afecta directamente a las familias. Este delito ha crecido en la última década un 83 por ciento”, advirtió el presidente nacional de COPARMEX.

Tamaulipas figura entre los estados más golpeados por esta situación, donde incluso se han reportado cierres de negocios a causa del temor a la delincuencia.

En ese sentido, Sierra Álvarez reconoció que algunos empresarios han optado por suspender operaciones ante el incremento de la violencia y la falta de respuesta efectiva de las autoridades.

“Han cerrado empresas por el tema de inseguridad, por extorsión y por robos con violencia”, afirmó.

Al referirse a la colaboración con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, consideró que el intercambio de información entre ambos países es positivo y necesario.

“Por ser socios comerciales y compartir una frontera tan extensa, es bueno que haya cooperación en temas de seguridad para el bien de ambos países”, subrayó.

El presidente de COPARMEX concluyó su visita reiterando el llamado a las autoridades para reforzar las estrategias de seguridad, fortalecer el Estado de derecho y generar las condiciones que permitan a los empresarios seguir creando empleos y contribuyendo al desarrollo económico de México.