Advierte COEPRIS sobre uso de medicamentos para diabetes

Autoridades aseguraron que la venta debe ser únicamente para el tratamiento de diabetes y con prescripción médica vigente

La COEPRIS alertó sobre los efectos negativos para la salud en el consumo de medicamentos empleados para el tratamiento de la diabetes, como Ozempic y Trulicity, que actualmente son usados para bajar de peso sin supervisión médica.

Mario Rebolledo Urcadiz, titular de la dependencia, informó que estos fármacos están bajo observación por el uso indiscriminado de quienes intentan disminuir de peso, lo que está afectando su salud.

Efectos adversos y estadísticas

Rebolledo Urcadiz explicó que ambos medicamentos son análogos de GLP-1 y entre sus efectos adversos se encuentran náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, pancreatitis, hipoglucemia cuando se combinan con otros fármacos y riesgo de obstrucción intestinal.

Datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, agencia federal de Estados Unidos responsable de proteger la salud pública (FDA), indican que más del 40 por ciento de los pacientes que usan semaglutida, principio activo de Ozempic, reportan efectos gastrointestinales, y estudios clínicos señalan que hasta 15 por ciento abandona el tratamiento por estos síntomas.

La Asociación Americana de Diabetes advierte que su uso sin diagnóstico de diabetes tipo 2 incrementa el riesgo de desnutrición, pérdida de masa muscular y desajustes metabólicos.

Operativos en farmacias

El funcionario indicó que se tiene conocimiento de que algunas farmacias expenden estos fármacos, por lo que realizan operativos constantes para incentivar que se exija la receta médica a quienes desean adquirirlos. Aclaró que la venta debe ser únicamente para el tratamiento de diabetes y con prescripción médica vigente.

Llamado a la población

Mario Rebolledo Urcadiz exhortó a la población a no automedicarse y a consultar a un médico antes de usar cualquier tratamiento para pérdida de peso.

Reiteró que las consecuencias del uso inadecuado de estos medicamentos pueden ser graves y comprometer la salud de los pacientes.