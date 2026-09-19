Adultos mayores mantienen vivas las Fiestas Mexicanas

La UAT mantiene abierto su programa de activación física con rutinas de tonificación y movilidad para mayores de 60 años.

Como ya se había anunciado, las Fiestas Mexicanas en Reynosa se extienden durante el resto de la semana, y quienes han mostrado especial entusiasmo son los integrantes del grupo Edad de Oro, perteneciente al Gimnasio Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quienes organizaron una comida y baile alusivos a esta celebración.

Eva Daniela Guerra Garza, subdirectora de Vinculación del Gimnasio de la UAT, destacó que el grupo está integrado por más de 180 adultos mayores, quienes se han convertido en parte importante de la vida de esta institución.

“Es un grupo de la Edad de Oro, realmente son de la tercera edad, pero nosotros le denominamos Edad de Oro; son más de 180 abuelitos, es un grupo muy grande y realmente es un grupo que le da el emblema aquí al gimnasio de la UAT Reynosa, les da alegría, mucha energía, felicidad y entusiasmo; es un grupo muy activo”, señaló.

El grupo Edad de Oro llama la atención porque sus integrantes se mantienen activos mediante ejercicio diario, con instructores que les brindan acompañamiento personalizado. Además, fuera de las actividades físicas, también destacan por su entusiasmo para organizar fiestas y reuniones, como la realizada con motivo de las Fiestas Mexicanas.

Guerra Garza explicó que de lunes a viernes se ofrecen clases especialmente diseñadas para los adultos mayores, con ejercicios enfocados en mejorar su movilidad y condición física.

“De lunes a viernes hay clases para la Edad de Oro, de 11 a 12, con la maestra Brisa Tinoco, donde les da clases para funcionar, estiramiento, respiración, para poder tener un poco de tonificación y fuerza en los músculos”, explicó.

La subdirectora de Vinculación resaltó que estas actividades han permitido observar avances importantes entre los participantes, incluso en personas de edad avanzada.

“Realmente al que tenemos con más edad tiene 92 años; llegó un poquito jorobado y ahorita, mis respetos, porque está activo”, comentó.

El grupo Edad de Oro no es exclusivo y forma parte de las opciones que la Universidad Autónoma de Tamaulipas pone al alcance de los adultos mayores. A través del área de Vinculación, las personas de 60 años en adelante pueden integrarse a estas actividades de ejercicio y convivencia.

“Es un grupo abierto al público en general; el único requisito es tener más de 60 años, que acudan aquí a las instalaciones del Gimnasio de la UAT Reynosa, con su INAPAM o el INE para comprobar la edad al momento de ingresar al sistema”, detalló.

Agregó que el programa mantiene un costo accesible de 160 pesos mensuales y no requiere pago de inscripción, con actividades de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía.

De esta manera, la Universidad Autónoma de Tamaulipas mantiene un espacio de integración para los adultos mayores, donde el ejercicio, la convivencia y las actividades sociales permiten que la llamada Edad de Oro continúe demostrando que mantenerse activo también puede ser motivo de celebración.