Adulto mayor muere tras ataque de abejas en colonia Libertad

De acuerdo con personal de emergencias, una mujer de la tercera edad que acompañaba al fallecido comenzó a presentar complicaciones

Un hombre de la tercera edad perdió la vida la tarde de este sábado luego de ser atacado por un enjambre de abejas en la colonia Libertad, a la altura del Puente de las Vacas, sobre la carretera a Ciudad Victoria, en Matamoros.

Según datos obtenidos en el lugar, la víctima se dedicaba a la recolección de fierro y materiales reciclables. Testigos indicaron que arribó en su camioneta y descendió a un costado del bordo, presuntamente para realizar sus necesidades fisiológicas, momento en el que fue sorprendido por las abejas.

Al sitio acudieron paramédicos, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con Jesús García, paramédico de Ambulancias Orduña, la causa de muerte fue la gran cantidad de picaduras, lo que provocó la obstrucción de las vías respiratorias.

En el incidente también resultaron afectadas tres personas más. Dos de ellas fueron atendidas en el lugar sin requerir traslado; sin embargo, una mujer de la tercera edad que acompañaba al fallecido comenzó a presentar complicaciones, por lo que fue llevada a un hospital por paramédicos de Cruz Verde.

Enjambre se encontraba dentro de una llanta de tráiler

Elementos de emergencia señalaron que el enjambre se encontraba dentro de una llanta de tráiler, lo que provocó que las abejas se mantuvieran agresivas y dificultaran las labores de control.

Para atender la situación, voluntarios del Grupo Mapache de Reportes Civil, utilizando equipo de protección, apoyaron a Bomberos en el retiro del enjambre y en el aseguramiento del área. Asimismo, se pidió a la ciudadanía evitar acercarse a la zona para prevenir más incidentes.

Familiares del ahora occiso acudieron al sitio y permanecieron en espera de las autoridades ministeriales para el inicio de las diligencias. Vecinos mencionaron que el hombre era conocido en el sector, ya que solía recorrer el área recolectando diversos materiales