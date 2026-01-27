Adulto mayor muere abajo de puente por hipotermia en Tampico

El hallazgo ocurrió debajo de las gradas de una cancha de béisbol, donde la persona fue encontrada a un costado de montones de basura

La primera muerte por frío ya se registró en Tampico, luego de que fue localizado el cuerpo de un adulto mayor en situación de calle, con signos evidentes de hipotermia.

Hallan cuerpo debajo de gradas en cancha de béisbol

El hallazgo ocurrió debajo de las gradas de una cancha de béisbol, donde la persona fue encontrada a un costado de montones de basura. De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor no soportó las bajas temperaturas registradas durante la madrugada.

Bomberos realizan maniobras para la extracción

Debido a las condiciones del sitio, bomberos realizaron maniobras complicadas para la extracción del cuerpo. En la zona se reportó una temperatura mínima de 2 grados, lo que habría contribuido al deceso.

Frente frío 30 provoca descenso marcado de temperatura

El frente frío número 30 ha provocado un descenso marcado en el termómetro, principalmente en la frontera tamaulipeca, donde se han registrado temperaturas de hasta -3 grados centígrados, lo que ha incrementado los riesgos para personas en condiciones vulnerables.