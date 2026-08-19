Adulto mayor fallece mientras caminaba por centro de Tampico

El cuerpo fue retirado para continuar con el procedimiento legal y tratar de establecer su identidad, además de localizar a sus familiares.

Un adulto mayor murió después de desvanecerse repentinamente mientras caminaba por una banqueta de la zona centro de Tampico, lo que provocó la movilización de brigadistas y autoridades ministeriales.

El fallecimiento ocurrió alrededor de las 20:00 horas del domingo 16 de agosto, sobre la calle Altamira, entre Benito Juárez y Fray Andrés de Olmos, frente a un laboratorio de análisis clínicos.

Brigadistas confirmaron que ya no tenía signos vitales

Testigos señalaron que el hombre avanzaba por la banqueta cuando se desplomó de manera repentina, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Integrantes de Voluntarios Zona Sur acudieron al sitio y realizaron una valoración; sin embargo, confirmaron que el adulto mayor ya no presentaba signos vitales.

Los reportes preliminares indican que la víctima tenía aproximadamente 76 años, aunque su identidad no fue proporcionada por las autoridades.

Investigan la causa del fallecimiento

De manera extraoficial trascendió que el hombre tenía antecedentes de diabetes e hipertensión, por lo que se presume que pudo sufrir una complicación cardíaca.

No obstante, la causa del deceso deberá ser determinada mediante los estudios correspondientes.

La zona fue acordonada para preservar el lugar mientras arribaban agentes de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Después de concluir las diligencias, el cuerpo fue retirado para continuar con el procedimiento legal y tratar de establecer su identidad, además de localizar a sus familiares.

Hasta el momento no existen indicios de la participación de terceras personas y el caso es investigado inicialmente como una muerte relacionada con un posible problema de salud.