Adulto mayor de 85 años pide ayuda por situación de abandono

Don Eduardo explicó que actualmente habita en una pequeña casa de madera y enfrenta problemas para cubrir sus necesidades básicas

El adulto mayor Eduardo Torres, de 85 años, solicitó apoyo a las autoridades debido a las difíciles condiciones en las que vive en el fraccionamiento Canadá, en Heroica Matamoros.

Adulto mayor enfrenta carencias en su vivienda

Don Eduardo explicó que actualmente habita en una pequeña casa de madera y enfrenta problemas para cubrir sus necesidades básicas, principalmente alimentación y cuidados personales. Señaló que en varias ocasiones pasa hambre, ya que no siempre tiene quién le lleve comida.

Problemas de salud complican su situación

El adulto mayor comentó que su estado de salud también le dificulta valerse por sí mismo, pues utiliza pañales y en ocasiones permanece solo durante largos periodos, lo que complica aún más su situación.

Vecinas del sector brindan apoyo cuando es posible

Indicó que algunas vecinas del sector lo apoyan cuando pueden, llevándole alimento o ayudándolo en lo necesario; sin embargo, reconoció que no siempre es posible que lo asistan diariamente.

Solicita apoyo a autoridades de Matamoros

Ante esta situación, don Eduardo pidió el apoyo de las autoridades de Matamoros, Tamaulipas para recibir ayuda y poder mejorar sus condiciones de vida.