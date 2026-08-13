Adolescentes de Altamira dan a Tamaulipas triunfo nacional

Un proyecto de adolescentes del Centro Regional de Altamira dio a Tamaulipas el primer lugar nacional de “Somos el Cambio” 2026

Tamaulipas consiguió el primer lugar nacional del programa “Somos el Cambio” 2026, gracias a un proyecto desarrollado por adolescentes del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Altamira.

La iniciativa reconocida lleva por nombre “Elaboración de camas para mascotas con materiales reciclados” y fue seleccionada como el proyecto ganador de esta edición.

El anuncio se realizó durante la ceremonia de clausura del programa, llevada a cabo de manera virtual. En el evento participó Maribel Leticia García Barrientos, directora de Ejecución de Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), junto con integrantes de su equipo.

Un proyecto enfocado en transformar la comunidad

La participación de Tamaulipas se llevó a cabo como parte de la convocatoria del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, en coordinación con Fundación Educar Uno.

El programa busca promover iniciativas capaces de generar beneficios en las comunidades y contribuir a su transformación mediante proyectos con impacto positivo.

En la edición 2026, Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco ocuparon los tres primeros lugares de la competencia, en ese orden.

¿Qué ganó el proyecto de Altamira?

Además del reconocimiento nacional, el proyecto ganador recibirá diversos beneficios. Entre ellos se encuentra un viaje con gastos pagados para acudir a la ceremonia nacional de premiación y presentar oficialmente la iniciativa.

Los participantes también recibirán reconocimientos y artículos promocionales destinados a las instituciones, así como acceso a talleres educativos y actividades de integración y convivencia con líderes sociales y patrocinadores.

La SSPT destacó que este reconocimiento forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer una reinserción social integral de adolescentes en conflicto con la Ley Penal.

A través de este tipo de proyectos se busca fomentar valores como la empatía, el respeto y la responsabilidad, además de incentivar el compromiso de los jóvenes con su entorno y las comunidades en las que participan.

El primer lugar nacional obtenido en “Somos el Cambio” 2026 coloca a Tamaulipas como referente dentro de esta iniciativa y reconoce el trabajo realizado desde el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Altamira.