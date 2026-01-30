Adelantan inscripciones en secundarias de Reynosa y crean caos

La decisión fue tomada de manera conjunta entre directivos escolares y sociedades de padres de familia, con el objetivo de asegurar espacios

A pesar de que la Secretaría de Educación en Tamaulipas informó que el periodo oficial de inscripciones definitivas para nivel secundaria iniciará el próximo 3 de febrero, algunos planteles en Reynosa decidieron adelantar el proceso, lo que provocó largas filas de madres y padres de familia desde horas antes e incluso durante la noche.

La decisión fue tomada de manera conjunta entre directivos escolares y sociedades de padres de familia, con el objetivo de asegurar espacios para alumnos de nuevo ingreso ante la alta demanda que se registra cada ciclo escolar.

Uno de los planteles donde se presentó esta situación fue la Secundaria Técnica número 59, ubicada sobre la carretera a San Fernando, donde decenas de padres acudieron desde un día antes para apartar un lugar. Juana Alondra de la Cruz Santos, madre de familia, relató las dificultades del proceso.

“Yo venía para la tarde, pero la gente que venía para la mañana ya no alcanzó. Fueron 154 fichas y para el caso de nosotros fueron 170. Muchos se fueron. Todavía había como para 10 personas más. Querían intercalar cuando se acabaron las fichas de la mañana, pero la gente no quiso porque estuvimos toda la noche”, expresó.

Desde un día antes del inicio del registro, varias familias permanecieron formadas por horas e incluso pasaron la noche afuera de las escuelas para no perder la oportunidad de inscripción. Ante esta situación, algunos planteles optaron por atender a quienes ya se encontraban en fila, mientras que otros informaron que el registro se realizará hasta la fecha oficial establecida por la autoridad educativa.

Estela, otra madre de familia que llegó desde la noche anterior, señaló que el sacrificio económico y de tiempo es grande, pero necesario.

“La mayoría de los hijos lo valoran, aunque muchos no. Mi niña sí lo valora porque desde chiquita siempre le he inculcado eso. El dinero no se levanta del piso, tienes que trabajar. Son mil 900 pesos por alumno y aparte la lista, eso es otra cosa”, comentó.

Por su parte, Abraham López, padre de familia, explicó que tuvo que organizarse con su esposa para resistir las bajas temperaturas durante la madrugada.

“Yo llegué como a las ocho del trabajo. Traje todo porque si no, no aguanta uno toda la noche. Estaba frío. Primero estuvo mi esposa y luego nos turnamos. Dicen que va a haber como 170 fichas y que a la una las van a entregar”, mencionó.

Sin embargo, algunos padres denunciaron desorganización durante el proceso. Juana Alondra de la Cruz Santos señaló que hubo inconformidades por el manejo de las listas.

“Hubo gente que se fue a sus carros y luego pasaron listas y los quitaron, los mandaron con otros números”, afirmó.

En cuanto a los costos, el promedio de inscripción en secundaria es de aproximadamente mil 900 pesos por alumno, a lo que se suman alrededor de 800 pesos correspondientes al curso de introducción al ciclo escolar. A esto se agregan gastos posteriores como uniformes de gala, uniforme diario, uniforme de invierno, útiles escolares, calzado y otros insumos.

Para muchas familias, cubrir estos gastos implica un esfuerzo adicional. Tal es el caso de Mari Luz del Carmen Pérez Méndez, quien señaló que vende comida para reunir el dinero necesario.

“Estirando y estirando, como dicen. Yo vendo tamales y empanadas para seguir adelante. Y eso que es uno nada más. Lo que uno no tuvo en su niñez o los padres no te pudieron dar, uno se los da a nuestros hijos”, expresó.

La larga espera y las noches en vela reflejan el sacrificio de los padres de familia en Reynosa, quienes, pese a las dificultades económicas y logísticas, buscan garantizar la educación de sus hijos ante la alta demanda de espacios en las escuelas secundarias.