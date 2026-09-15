Acusa exfuncionaria a Cabeza de Vaca de controlar contratos

La extitular de Salud señaló que decidió hablar públicamente debido a las denuncias penales que enfrenta por contratos celebrados durante su gestión

Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud durante el gobierno panista de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, publicó un video en redes sociales en el que explicó que, entre 2017 y 2022, se desempeñó como funcionaria estatal por invitación del entonces mandatario.

La exfuncionaria señaló que decidió hablar públicamente debido a las denuncias penales que enfrenta por contratos celebrados durante su gestión.

Afirmó que el exgobernador estableció una separación de funciones: mientras ella se encargaría de los asuntos técnicos y operativos de la Secretaría de Salud, él controlaría la proveeduría y los contratos con relevancia económica o política, a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas.

Molina Gamboa, hizo pública la manera en que se realmente se tomaron esas decisiones.

“Al asumir el cargo el ex gobernador Francisco García cabeza de Vaca estableció con claridad una separación de funciones yo me encargaría de los asuntos técnicos y operativos de la secretaría y él se encargaría de controlar toda la proveeduría y los contratos con interés económico o político relevante a través de la subsecretaría de administración y finanzas, durante mi gestión recibí indicaciones directas del ex gobernador Francisco García cabeza de Vaca a través de la subsecretaría de administración y finanzas para adjudicar contratos de obra y servicios a las empresas del grupo industrial, por compromisos económicos y políticos, a empresas vinculadas a los hermanos Carmona, en el cumplimiento de estas indicaciones era conocido y supervisado por Alejandro Aguilar quien estaba designado como subsecretario de administración y finanzas como se muestra el 25 de agosto del 2025 en la conferencia de prensa de la secretaría de salud del gobierno actual”, señaló.

Puntualizó que estos contratos forman parte de las denuncias penales en su contra así como en contra de otros ex servidores públicos.

“No hago esto para evadir mis obligaciones pues asumo la responsabilidad que corresponda sin embargo no es justo que toda la responsabilidad se concentre en cargos subalternos dejando fuera a quien daba las indicaciones y ejercía la máxima autoridad en la administración estatal”, señaló.

“Tras más de 35 años de servicio público, sin falta alguna, solicito a las autoridades que se investigue toda la cadena de mando de esas decisiones, si después de esta declaración ocurre cualquier acto de intimidación, amenaza o confrontación contra mi familia o contra mí, solicito a las autoridades competentes se investigue considerando el contexto y los hechos de lo que hoy declaro”, concluyó.