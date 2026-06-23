Acusa deterioro y fallas en La Playita de Reynosa

Se detectó falta de vigilancia, infraestructura dañada, sanitarios sin mantenimiento, chapoteaderos fuera de servicio y circulación prohibida de vehículos

A pocos días del inicio del periodo vacacional de verano, La Playita de Reynosa, uno de los principales espacios recreativos de la ciudad, presenta diversas deficiencias que ponen en duda su capacidad para recibir de manera adecuada a las familias que acostumbran visitarla durante esta temporada.

Durante un recorrido por el lugar, se constató la falta de vigilancia por parte de corporaciones de seguridad y auxilio, además del incumplimiento de normas básicas, como la prohibición de ingresar al río Bravo, donde incluso se observó a menores nadando pese al riesgo que representa.

A ello se suma el deterioro de la infraestructura, con vialidades dañadas, asadores en malas condiciones, juegos infantiles deteriorados, chapoteaderos fuera de servicio y sanitarios con visibles problemas de mantenimiento.

Asimismo, se detectó la circulación de cuatrimotos y vehículos tipo Razer dentro del complejo, pese a que el reglamento interno prohíbe su ingreso.

Ante esta situación, visitantes hicieron un llamado a las autoridades para rehabilitar las instalaciones y reforzar la vigilancia antes de que inicie oficialmente la temporada vacacional.