Acumulan 14 candidatos registrados para Fiscalía de Tamaulipas

Entre los aspirantes se encuentra el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo

El presidente del Congreso de Tamaulipas, diputado morenista Humberto Prieto Herrera, anunció que hasta el momento se han registrado 14 candidatas y candidatos para ocupar la titularidad de la fiscalía general de Justicia.

Prieto Herrera optó por no revelar nombres “por respeto”, con el objetivo de mantener la integridad y de no contaminar el proceso, aunque al menos dos expresaron de manera pública sus aspiraciones, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, actual diputada local del PRI, y el actual Vicefiscal en Delitos de Alto Impacto, Miguel Gracia Riestra.

El legislador informó que se enviarán dos ternas al Poder Ejecutivo, compuestas por tres mujeres y tres hombres. Será el Gobernador Américo Villarreal Anaya quien, tras analizar los perfiles, integrará una sola terna que será enviada al Poder Legislativo.

“Esta terna será sometida a votación del pleno legislativo para determinar quién será el próximo titular de la fiscalía general de Justicia de Tamaulipas”, señaló.

En las últimas horas ha trascendido sobre el registro de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), principal promotor del desafuero del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sin embargo, la versión no ha sido confirmada por el Congreso del Estado.

Se registra Willy Zúñiga

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, se convirtió en el contendiente número 15 en contender para ser los responsables de la Fiscalía del Estado.

Durante el proceso, el secretario aseguró que cuenta con más de 25 años de carrera, específicamente en delitos de alto impacto y manejo de crisis.

Además, aseguró contar con una relación cordial con el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

"Es como con todos los funcionarios de Gobierno. Es una relación cordial, de respeto y somos un gran equipo de trabajo" detalló.

Busca titularidad de Fiscalía del Estado

Por su parte, el fiscal anticorrupción del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco se registró como aspirante a la titularidad de la dependencia, en el registro de la Oficialía del Congreso de Tamaulipas.

Cabe destacar que el día de hoy a las 18:00 horas se cierra el plazo para registrarse a dicha candidatura.