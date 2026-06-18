Acuerdos internacionales frenan construcciones en Río Bravo

El funcionario explicó que dichos acuerdos establecen responsabilidades para la nación que provoque alguna afectación que tenga consecuencias en el otro país

El secretario de Obras Públicas de Reynosa, Eduardo López Arias, informó que recientemente sostuvieron una reunión con representantes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo encargado de vigilar el río Bravo, distribuir el agua, administrar las presas y mantener los límites fronterizos entre México y Estados Unidos.

Durante el encuentro, se abordó la importancia de respetar los acuerdos internacionales relacionados con el uso adecuado de los recursos naturales y la conservación de las márgenes del río, debido a las implicaciones que pueden existir para ambos países.

El funcionario explicó que dichos acuerdos establecen responsabilidades para la nación que provoque alguna afectación que tenga consecuencias en el territorio vecino.

“El tratado habla de lo que suceda en México, por alguna afectación que hubiese y que afecte a la otra parte; el país, digamos, responsable, se va a hacer cargo de todos los gastos que se ocasionen en el otro país”, señaló.

López Arias indicó que, del lado mexicano y particularmente en Reynosa, existen diversas construcciones que por distintas circunstancias han sido permitidas dentro o muy cerca de la zona de protección del bordo del río Bravo.

Como ejemplo, mencionó el caso del albergue para migrantes Senda de Vida, del cual aseguró que eventualmente tendrá que ser demolido debido a que se encuentra en una zona donde este tipo de edificaciones no deberían existir.

“Nosotros, el Municipio, hicimos lo suyo, darle cumplimiento a una solicitud de CILA en su momento, y ya después, a la hora de hacer las gestiones para poder hacer la demolición, hubo mucha intervención y se quedó pausado; es algo que está ahí todavía y que en algún momento se va a tener que hacer esa demolición”, afirmó.

El secretario agregó que también existen asentamientos humanos en sectores como la colonia 10 de Mayo y zonas cercanas a Aquiles Serdán que podrían ser considerados irregulares debido a su cercanía con el cauce del río.

Asimismo, explicó que algunas infraestructuras estratégicas también se encuentran dentro de esta área de influencia, lo que representa un reto mayor para las autoridades debido a que no pueden ser reubicadas con facilidad.

“Una de ellas es la aduana que está dentro de las márgenes del Río Bravo; tenemos construcciones como una casa de cambio que está sobre el libramiento, tenemos asentamientos humanos en el Ferrocarril Oriente, hay asentamientos humanos”, detalló.

Señaló que en casos como el puente internacional y la aduana será necesario desarrollar trabajos de ingeniería especializados que permitan cumplir con los lineamientos internacionales sin afectar la operación de estas instalaciones fundamentales para la actividad fronteriza.