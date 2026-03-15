Acuerdo nacional mantiene estable el precio de la gasolina

El Gobierno Federal cuenta con herramientas adicionales para amortiguar posibles impactos en los precios derivados de factores externo

El precio de la gasolina en México se mantendrá estable y por debajo de los 24 pesos por litro para el combustible regular, tras la renovación del Acuerdo Nacional de Estabilización de Precios entre el sector gasolinero y la Presidencia de la República.

Renuevan acuerdo para estabilizar precios

El ex presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), José Ángel García, explicó que este acuerdo, firmado inicialmente en febrero del año pasado, ha sido renovado en dos ocasiones y actualmente se concretó una tercera renovación durante el presente semestre, lo que garantiza certidumbre en el costo de los combustibles para los consumidores.

De acuerdo con el representante del sector, el compromiso establece que el precio de la gasolina regular se mantenga por debajo de los 24 pesos por litro, evitando incrementos abruptos pese a los escenarios internacionales que pudieran afectar la distribución del petróleo.

Participación de Pemex y sector privado

Indicó que dentro de este acuerdo participan diversos actores del mercado energético, entre ellos Petróleos Mexicanos (Pemex), distintas marcas de estaciones de servicio, así como distribuidores y comercializadores de combustibles en todo el país.

Señaló que el Gobierno Federal cuenta con herramientas adicionales para amortiguar posibles impactos en los precios derivados de factores externos, lo que brinda mayor estabilidad al mercado nacional de combustibles.

Proyecto de Gasolineras del Pueblo en Tamaulipas

En el ámbito estatal, mencionó que el Gobierno de Tamaulipas anunció la adquisición de estaciones bajo la marca “Gasolineras del Pueblo”, proyecto que busca ampliar el acceso a combustibles en regiones con difícil cobertura.

Este esquema, explicó, permitirá que el estado participe en la oferta de combustibles, particularmente en zonas rurales o alejadas, con el objetivo de garantizar abasto y precios accesibles para la población.

Reactivan permisos para nuevas estaciones

También indicó que la Comisión Nacional de Energía, en coordinación con la Secretaría de Energía, reactivó la emisión de permisos para nuevas estaciones de servicio que permanecían pendientes. En la última sesión se liberaron alrededor de 300 permisos a nivel nacional, lo que permitirá el crecimiento del mercado gasolinero en aproximadamente un 3% durante este año.

Presencia de Pemex en el mercado

Actualmente, Pemex continúa concentrando la mayor presencia en el país, con cerca de 8,000 de las 14,000 estaciones de servicio existentes, aunque diversas marcas privadas complementan la oferta de combustibles en el territorio nacional.

Con estas medidas, señaló que el sector energético mantiene condiciones de estabilidad que permiten brindar tranquilidad a los consumidores ante posibles fluctuaciones del mercado internacional.