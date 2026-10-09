Acuerdan regular uso de celulares en secundaria de Tamaulipas

La Secundaria Técnica 54 dialoga con padres para establecer reglas sobre teléfonos y otros dispositivos, con el fin de evitar distracciones sin limitar su uso

El director de la Escuela Secundaria Técnica 54, Juan Carlos Gómez de la Fuente, informó que el plantel trabaja en acuerdos para regular el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos durante las clases.

Explicó que, a partir de la reunión nacional de secretarios de Educación de los estados, se emitió un acuerdo que contempla administrar o restringir no solo los teléfonos celulares, sino cualquier dispositivo que pueda convertirse en un distractor para el desarrollo de las actividades escolares.

“Vamos a armonizarlo y tomaremos acuerdos en asamblea con los padres de familia. Lo mejor es que estas decisiones se tomen de común acuerdo, siempre en beneficio de las y los jóvenes”, señaló.

El director destacó que es necesario aprender a convivir con las nuevas tecnologías, pero bajo reglas claras. Añadió que los dispositivos podrán utilizarse en determinados momentos como herramientas de apoyo, siempre que existan condiciones y no interfieran con el aprendizaje.

Por su parte, la estudiante Kenia Vallejo consideró que el uso del celular no debería prohibirse por completo, ya que también permite mantener comunicación con sus familiares.

Asimismo, el alumno Ángel Gabriel opinó que los teléfonos no deben utilizarse de manera inadecuada, sino como una herramienta de trabajo y un medio para avisar a sus familiares en caso de alguna emergencia o situación de riesgo.