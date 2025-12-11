Acueducto de Victoria concluirá a principios del 2027: Sheinbaum

El gobernador Américo Villarreal reconoció el respaldo del Gobierno federal en este importante proyecto hídrico para el estadio

Durante la mañanera de este día la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al avance de la obra del Acueducto Guadalupe Victoria, reafirmando el respaldo del Gobierno de México para concluir este megaproyecto que se estima para principios del 2027.

“Es una obra muy larga y tiene su complejidad, el gobernador Américo Villarreal es un muy buen gobernador, muy dedicado al pueblo de Tamaulipas, él tiene varios proyectos para poder garantizar el agua en Tamaulipas, tanto para consumo humano como para recuperar la agricultura, incluso ha hecho sustitución de cultivos y algunos otros temas y estamos trabajando con él".

"Por lo pronto es esta línea que es muy importante para Ciudad Victoria, pues vamos a seguir trabajando y esperemos incluso acabar antes si se puede”, señaló durante la conferencia de prensa.

Por su parte el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, publicó en sus redes que, en la mañanera, la presidenta de México habló del Acueducto Guadalupe Victoria y reconoció el respaldo del Gobierno federal en este y otros proyectos.

“Me llena de orgullo decirles que la segunda línea avanza con fuerza: el Tramo I y el Tramo II superan el 30% de avance, seguiremos trabajando de la mano con la presidenta y con el plan hídrico nacional para garantizar agua suficiente y digna para las familias de Ciudad Victoria, dijo Villarreal Anaya.