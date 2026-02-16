Acuden a jornada de vacunación contra sarampión en Tampico

Se destacó la importancia de acudir oportunamente a los módulos de vacunación para garantizar la inmunización de niños y adultos

Durante toda la pasada semana, autoridades municipales de Tampico realizaron llamados constantes para que la comunidad acudiera a los módulos de vacunación.

Jornada de vacunación contra sarampión atrae a familias en Tampico

El objetivo de estas acciones es aplicar vacunas contra el sarampión. Durante el fin de semana, se llevó a cabo una nueva jornada de vacunación en la plaza de la Libertad, donde la convocatoria fue bien recibida por la población.

Desde temprano, familias completas se dieron cita para recibir el biológico, demostrando el compromiso de la comunidad con la prevención de enfermedades y la salud pública.

Campaña refuerza la protección de la población infantil y general

Las autoridades municipales destacaron la importancia de acudir oportunamente a los módulos de vacunación para garantizar la inmunización de niños y adultos, evitando brotes de sarampión y otras enfermedades prevenibles.