Acude alcalde Eduardo Gattás a evento de Claudia Sheinbaum

Al concluir el evento, Gattás Báez, ofreció una entrevista a medios de comunicación, en donde refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de Victoria

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, asistió al evento "Jóvenes Construyendo el Futuro" que presidió este sábado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el auditorio del Tecnológico de Victoria.

Acompañado del gobernador Américo Villarreal Anaya, atestiguó el mensaje dirigido a miles de jóvenes victorenses que participan en este programa federal de capacitación laboral.

Refrenda compromiso con los jóvenes de Victoria

Al concluir el evento, Gattás Báez, ofreció una entrevista a medios de comunicación, en donde refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de Victoria de seguir vinculando a empresas, instituciones y dependencias locales para que más jóvenes de la Capital se integren como aprendices y desarrollen habilidades.

Destaca construcción del Acueducto “Guadalupe Victoria”

Además, se refirió al recorrido que realizó junto con la presidenta de México y el gobernador de Tamaulipas por la construcción del Acueducto “Guadalupe Victoria”, obra que aseguró pondrá fin al problema de abasto de agua en la capital del estado.