Activan protocolos de seguridad en escuelas de Tamaulipas

La vigilancia y coordinación continua con autoridades locales y federales permitirá responder con eficacia ante cualquier eventualidad

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que tras los bloqueos y la quema de unidades en la frontera del estado, se activaron protocolos de seguridad en las escuelas de Tamaulipas para garantizar la correcta actuación frente a situaciones de riesgo en cinco municipios de la zona fronteriza.

Protocolos de emergencia y preparación escolar

“Y en caso de seguridad revisamos los protocolos de lo que se hace cuando hay una situación de emergencia fuera de la escuela, como se protege, como se cierran los salones, etc, y bueno no ha sido necesario, pero está activo y los directores y los profesores titulares conocen esos protocolos de actuación para sucesos de violencia en los alrededores de las escuelas.”

Clases se mantienen de manera normal

En relación con la posible suspensión de clases, Valdez García señaló que se coordina con los Centros de Mando federales y estatales y con la Secretaría de Educación Pública para emitir comunicados en caso necesario. Por el momento, las clases continúan normalmente en los 43 municipios de Tamaulipas.

“Y bueno la indicación para Tamaulipas es que se mantengan las clases en los 43 municipios, incluido Reynosa, incluida la Frontera chica, desde luego estaremos en diálogo permanente, en atención permanente, si el centro de mando tanto en México como aquí en Tamaulipas que es el secretariado nos dieran otra indicación estaremos atentos, vamos a monitorear la asistencia en las escuelas, ahorita me dicen que hay flujo normal aparente.”

Coordinación constante para garantizar seguridad

El secretario destacó que la vigilancia y coordinación continua con autoridades locales y federales permitirá responder con eficacia ante cualquier eventualidad, asegurando la protección de alumnos y personal educativo en toda la región fronteriza.