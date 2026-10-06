Activan Plan Marina en Matamoros por fuertes lluvias

La Secretaría de Marina desplegó brigadas de apoyo y equipos especializados para auxiliar a la población ante posibles inundaciones graves.

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Ante las fuertes lluvias e inundaciones registradas en Matamoros, la Secretaría de Marina, a través del Sector Naval de Matamoros, activó la Fase de Prevención del Plan Marina para reforzar las acciones de atención y apoyo a la población ante posibles situaciones de riesgo.

Como parte de este operativo, fue desplegada una Brigada de Apoyo Móvil integrada por un oficial, cinco elementos de clases y marinería, así como siete elementos de Infantería de Marina, quienes cuentan con vehículos institucionales, herramientas y equipo especializado para realizar labores de auxilio y rescate.

El personal naval mantiene coordinación con autoridades de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo de atender las situaciones que pudieran presentarse a consecuencia de las condiciones climáticas.

La Secretaría de Marina señaló que el despliegue forma parte de las acciones preventivas para reducir riesgos y brindar apoyo ante posibles emergencias derivadas de las lluvias y acumulaciones de agua.

Ante estas condiciones, la dependencia llamó a la población a mantenerse informada mediante fuentes oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades locales, principalmente ante posibles zonas de riesgo o inundaciones.