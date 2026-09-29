Activan Plan Marina en el sur de Tamaulipas por aguaceros

Autoridades implementaron acciones preventivas y de auxilio tras el desbordamiento de anegaciones en más de cincuenta colonias.

Ante las intensas lluvias registradas en la zona sur de Tamaulipas por una línea de vaguada, la Secretaría de Marina activó la Fase de Preparación del Plan Marina, con acciones preventivas para reducir riesgos y proteger a la población de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Fueron días difíciles para la zona conurbada, pues se han presentado aguaceros torrenciales con duración de más de cuatro a cinco horas continuas, y esto originó que en algunos espacios propensos a inundarse cada año se presentara el mismo escenario.

En Tampico, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya señaló que se giraron instrucciones inmediatas, tanto para Protección Civil como a Servicios Públicos, para atender a los sectores.

Varias vialidades principales, como las avenidas Miguel Hidalgo, Universidad, Tamaulipas y el bulevar Adolfo López Mateos, entre otras, reportaron inundaciones, lo que generó congestionamiento vial, fallas en el servicio de transporte público y unidades particulares descompuestas. Mientras que, en el sector Lucio Blanco, un camión vactor cayó en una zanja.

Además, se reportaron inundaciones cerca de los mercados municipales y en otras áreas que forman parte de las más de 50 colonias que tiene el puerto, propicias a resentir afectaciones con las lluvias.