Activan búsqueda por niño de 2 años desaparecido en Reynosa

El menor fue visto por última vez el 8 de junio en Reynosa y, ante el riesgo que enfrenta, se solicita el apoyo urgente de la ciudadanía

Una madre de familia solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a su hijo, Bulmaro Prado Pérez, de 2 años de edad, quien permanece desaparecido desde el pasado 8 de junio, de acuerdo con la Alerta Amber emitida por las autoridades.

Según la ficha de búsqueda, el menor fue visto por última vez en el municipio de Reynosa en compañía de su progenitor, Bulmaro Prado González. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

La Alerta Amber señala que, al no existir información sobre la ubicación del niño, se considera que su integridad se encuentra en riesgo, ya que podría ser víctima de la comisión de un delito.

Las autoridades y la familia solicitaron la colaboración de la población para aportar cualquier información que ayude a localizar al menor. Los reportes pueden realizarse de manera inmediata al número 55 5346 2516, correspondiente al programa Alerta Amber México.