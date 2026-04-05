Activan búsqueda inmediata para localizar a joven desaparecido

Por ello, se hizo un llamado a la población en general para reportar cualquier información o situación sospechosa que pudiera estar relacionada con este caso

Autoridades de los tres niveles de gobierno, en coordinación con el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, iniciaron este 1 de abril acciones de búsqueda inmediata para localizar a Fernando Alexander Ramírez Rodríguez, quien fue visto por última vez el pasado 29 de marzo.

Últimos momentos antes de su desaparición

De acuerdo con la información proporcionada, el joven salió alrededor de las 7:00 de la mañana de un establecimiento ubicado en la ciudad y posteriormente habría abordado una unidad del transporte público, presuntamente de la ruta Zenith, cerca de la zona de HEB Morelos, sin que hasta el momento se tenga certeza sobre su destino final.

En las labores participan la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, así como la Comisión Nacional de Búsqueda, sumando esfuerzos para dar con su paradero.

Destacan importancia de la participación ciudadana

El colectivo destacó la importancia de la participación ciudadana en este tipo de casos, al señalar que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para avanzar en las investigaciones y lograr la localización no solo de Fernando, sino de muchas otras personas desaparecidas en la entidad.

Llaman a reportar información

Por ello, se hizo un llamado a la población en general para reportar cualquier información o situación sospechosa que pudiera estar relacionada con este caso, recordando que las denuncias pueden realizarse de forma anónima y confidencial a través de los números de emergencia o canales oficiales.

Las autoridades reiteraron que la colaboración social es fundamental para fortalecer las acciones de búsqueda y contribuir a que más familias puedan encontrar respuestas en medio de la crisis de desapariciones que enfrenta la región.