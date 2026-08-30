Activan búsqueda de Kimberly Jamileth, desaparecida en Tamaulipas

Kimberly Jamileth, de 15 años, fue vista por última vez el 27 de agosto; autoridades temen que pueda ser víctima de algún delito.

Una familia mantiene la angustia desde el pasado 27 de agosto, fecha en que fue vista por última vez Kimberly Jamileth Ávila Domingo, de 15 años, en esta ciudad.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas emitió un boletín de búsqueda para tratar de localizar a la adolescente y advirtió que, por las circunstancias de su desaparición, podría ser víctima de algún delito.

Kimberly Jamileth mide aproximadamente 1.57 metros, pesa 52 kilogramos y es de complexión delgada.

Tiene tez morena, cabello castaño oscuro, abundante y lacio, además de ojos negros. Como seña particular, cuenta con un lunar en el lado izquierdo de la barbilla.

Al momento de su desaparición vestía pantalón negro, blusa azul con celeste a rayas y tenis blancos.

Sus familiares piden el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero.

La Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas mantiene disponibles los números 911 y 834 318 6150 para recibir información.