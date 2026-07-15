Activan búsqueda de Jorge Alberto Becerra en Nuevo Laredo

Jorge Alberto Becerra Rodríguez es de complexión delgada, mide 1.60 metros de estatura y tiene un peso aproximado de 59 kilogramos

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) emitió una ficha de búsqueda para localizar a Jorge Alberto Becerra Rodríguez, un joven de 18 años reportado como desaparecido desde el pasado 23 de junio de 2026 en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con la información oficial, el joven fue visto por última vez alrededor de las 23:00 horas de ese día.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las circunstancias en las que ocurrió su desaparición, por lo que continúa activo el llamado a la ciudadanía para aportar información que permita encontrarlo.

Características del joven

Jorge Alberto Becerra Rodríguez es de complexión delgada, mide 1.60 metros de estatura y tiene un peso aproximado de 59 kilogramos.

Cuenta con cabello castaño oscuro, mediano y crespo, ojos color café, rostro ovalado, nariz recta y labios delgados.

Como señas particulares, presenta una cicatriz por quemadura en uno de sus tobillos y una pequeña cicatriz en la mejilla derecha.

Al momento de su desaparición vestía pantalón, sudadera color gris y tenis del mismo color.

Solicitan apoyo para su localización

La Comisión Nacional de Búsqueda pidió a la población proporcionar cualquier dato que pueda contribuir a ubicar al joven, ya que la información ciudadana puede ser relevante para las investigaciones.

Los reportes pueden realizarse de manera confidencial a través del número telefónico 800 028 7783 o mediante WhatsApp al 55 1309 9024.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para compartir cualquier información relacionada con el paradero de Jorge Alberto Becerra Rodríguez y contribuir a su pronta localización.