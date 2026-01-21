Activa Reynosa albergue por frente frío 29; alertan por incendios

Además de las bajas temperaturas, las autoridades alertaron por un incremento considerable en el número de incendios registrados en lo que va del año

Ante la llegada del frente frío número 29, el gobierno municipal de Reynosa activó el albergue del Polideportivo, luego de que se registraran temperaturas mínimas de 5 grados centígrados en la ciudad.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, este sistema frontal forma parte de los 48 frentes fríos previstos para la temporada invernal 2025–2026, por lo que se advirtió que las bajas temperaturas podrían continuar durante el resto de la semana.

La dependencia pidió a la población extremar precauciones, principalmente con niños, adultos mayores y personas en situación de calle, quienes son los sectores más vulnerables ante las condiciones climáticas.

Según los reportes oficiales, en los primeros 19 días de enero se han atendido más de 100 incendios, lo que representa un promedio superior a seis siniestros diarios en distintos puntos de la ciudad.

Del total de emergencias, se informó que se han registrado hasta tres incendios en viviendas por día, situación que ha encendido las alertas entre los cuerpos de emergencia.

Ante este panorama, Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía a revisar las instalaciones eléctricas de sus domicilios, evitar el uso inadecuado de anafires, braseros y calentadores, y no sobrecargar los contactos eléctricos.

Finalmente, las autoridades reiteraron que cualquier situación de riesgo o emergencia debe ser reportada de inmediato al número 911, con el objetivo de prevenir tragedias y salvaguardar la integridad de la población durante esta temporada de frío.