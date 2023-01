Acreditan a Arnulfo Rodríguez como dirigente del SNTE

Por: Alfredo Uvalle

Enero 06, 2023, 13:16

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), maestro Alfonso Cepeda Salas, entregó la Toma de Nota otorgada por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje al profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, que lo acredita como líder de la Sección 30 de la organización magisterial en Tamaulipas y que gracias al apoyo de los trabajadores de la educación, por segunda ocasión se convierte en el máximo dirigente de esta organización sindical.



“Al maestro Arnulfo le tocó un congreso en el que por una razón u otra, el tenia a la gente del congreso, pero no era el elegido y entonces se imponía a otra gente, y venia otro congreso y resultaba lo mismo y otro congreso y era igual, hasta que en alguna ocasión quien decidía dijo vamos a dejarlo libre y cuando dejaron libre el congreso de la sección 30, ganó el maestro Arnulfo Rodríguez Treviño, entonces ahora después de haber sembrado tantas amistades y afectos, después de haber pasado años y años como dirigente en los diferentes niveles del comité seccional y como secretario general, recoge aun más y cosecha lo que sembró”, dijo Cepeda Salas.



El líder nacional del SNTE exhortó a la nueva dirigencia sindical de Tamaulipas a cuidar la integridad de la organización y no permitir que intereses ajenos los dividan.



“Y creo que no va a tardar mucho el maestro Arnulfo en tener también el apoyo incondicional de quienes se fueron por otra ruta y apoyaron otras opciones, en el marco este democrático que hemos construido y quiero decirles que propios y extraños auguraban que podría dividirse el sindicato desde las secciones sindicales con esta modalidad del voto universal, sin embargo les hemos dado una lección rotunda de como las maestras y maestros también educamos en lo político sindical”, señaló.



El profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30, dijo que al final del camino el triunfo es del magisterio de Tamaulipas.



“Y hoy de una manera diferente Alfonso es la manera como nos recibes, estás evaluado como hombre, como sindicalista y como hermano de lucha, y decirles que ya hice un alto en la campaña, el día 9 se acabó la campaña, el día 13 se tomó protesta y ganó el magisterio de Tamaulipas”, dijo Rodríguez Treviño.



El líder magisterial aseguró que ya no habrá cabida a gente externa, y reiteró:



“Hoy estamos más unidos, Tamaulipas es un estado en donde mis hermanos que han sido secretarios generales, siempre han sido leales a la sección y hoy con mayor razón, como mi amigo el dirigente nacional”, señaló.



“Recibimos una sección media quebrada pero así como la entregué yo en el 12, aquí delante de todos ustedes, vamos a entregar otra sección unida, fuera manos extrañas de cualquier organismo e la vida del sindicato y la política también”, concluyó.



De esta manera el próximo lunes 9 de enero, el nuevo líder magisterial de Tamaulipas, Arnulfo Rodríguez Treviño, asumirá de manera formalmente la dirigencia sindical del SNTE, con oficinas ubicadas en Ciudad Victoria, capital del estado.