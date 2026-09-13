Aclaró Educación en Tamaulipas que solo habrá asueto el 16

Las autoridades educativas aclararon que los planteles operarán de forma regular las jornadas previas al feriado nacional.

Ante las versiones que sugerían un posible receso escolar extendido durante las próximas fiestas patrias, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, desmintió cualquier interrupción en el calendario académico.

De acuerdo con el ciclo escolar 2026-2027, el miércoles 16 de septiembre será el único día de asueto oficial. Por ello, el lunes 14 y martes 15 de septiembre, todos los centros educativos de la entidad operarán con normalidad.

El funcionario subrayó que, a unas semanas del arranque del ciclo, los planteles avanzan sin contratiempos. Este esfuerzo se alinea con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien busca consolidar una educación más inclusiva, pertinente y humanista, en total sintonía con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.