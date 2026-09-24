Aclaran que uso de celulares será regulado en Tamaulipas

La diputada detalló que en el nivel medio superior serán los propios planteles quienes determinen los criterios de regulación

La diputada de Morena, Yuridia Iturbe Vázquez, aclaró que la reciente disposición del Congreso del Estado sobre el uso de celulares en las escuelas de Tamaulipas no representa una prohibición absoluta, sino un esquema de "uso regulado y responsable" de la tecnología.

La legisladora explicó que el objetivo central es integrar la tecnología de manera pedagógica bajo la guía de los docentes. "No es una prohibición como tal de decir 'no al uso del celular', sino más bien un llamado al uso responsable de la herramienta", señaló.

Regulación contempla excepciones en las escuelas

Iturbe Vázquez subrayó que la normativa contempla excepciones necesarias y humanitarias donde el uso de los dispositivos será permitido:

Fines pedagógicos: Cuando los docentes consideren necesario su uso para la enseñanza.

Emergencias: Situaciones imprevistas que requieran comunicación inmediata.

Discapacidad: Casos específicos donde el dispositivo sea necesario para el apoyo del estudiante.

Planteles definirán criterios según el nivel educativo

Sobre la aplicación en los distintos niveles educativos, la diputada detalló que en el nivel medio superior serán los propios planteles quienes determinen los criterios de regulación, mientras que en el nivel superior se respetará plenamente la autonomía universitaria.

Finalmente, hizo un llamado a evitar criterios tajantes, enfatizando que la prioridad es que la tecnología sirva como un complemento educativo y no como un distractor.