Aclara Hospital Materno de Reynosa presunta mala atención médica

Eduardo López, director del hospital, habló sobre el caso de una joven madre de familia que perdió a su bebé por una presunta mala atención

El director del Hospital Materno Infantil de Reynosa, doctor Eduardo López Torres, aclaró lo ocurrido en torno a los señalamientos difundidos recientemente en redes sociales sobre el caso de una joven madre de familia, cuyos familiares acusan presunta mala atención médica que habría derivado en la pérdida de su bebé.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, el expediente médico de la paciente fue abierto para su análisis. En dicho documento se establece que la mujer ingresó con complicaciones, entre ellas presión arterial alta.

“Los médicos deciden primero controlar la presión y posterior evaluar esta situación, es un criterio clínico médico que cada ginecólogo valora según sus conocimientos", explicó López Torres.

"El médico de turno de día estableció su tratamiento para la presión arterial, cuando se hace el cambio de turno, llega otro médico y continúa el manejo de la presión arterial, y para la doctora que llega la mejor vía de atención es el trabajo de parto para un parto natural, como la gente lo puede conocer”, detalló.

El acta de defunción refiere que se trató de una muerte fetal.

El director explicó que se siguieron todos los procedimientos médicos correspondientes para un parto natural y que, durante la madrugada, de manera repentina, se detectó un cambio en la frecuencia cardiaca del bebé.

“Toda situación médica, sea de éxito o con desenlaces lamentables como este, es analizada por especialistas en diversas áreas”, añadió.

Informó que el caso está siendo revisado bajo los protocolos establecidos.

“Es lo que se está realizando, se analiza no por una persona, se analiza por un comité. Hay un comité específico para ese tipo de situaciones que, de hecho, hoy sesiona para este caso. Vamos a ver cuáles son las áreas de oportunidad para poder establecer qué pasó".

"Si hay un problema en la atención, se establece; si es una situación que surge de la misma evolución del trabajo de parto y es algo que no se podía prevenir, también se establece mediante todos los estudios, mediante las notas médicas y mediante la vigilancia que se hace constantemente de la paciente”, puntualizó.

El director del hospital también aclaró que, hasta el momento, la institución no ha recibido ninguna queja formal por parte de los familiares, y que toda la información publicada se ha originado exclusivamente en redes sociales.

“Si tengo que dejar en claro una cosa: no hemos tenido nosotros una queja por parte de los familiares. Ellos no han venido a instancias dentro del hospital que reciben las quejas de las atenciones, les dan trámite y seguimiento. En el caso de los familiares de la paciente, no han venido a darle curso a alguna queja. Al momento, de manera oficial, en el hospital no existe queja alguna sobre este caso”, finalizó.