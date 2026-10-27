Acercan brigada veterinaria gratuita a Palmas Diamante en Reynosa

La cita es este viernes 30 de octubre, de 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en el fraccionamiento Palmas Diamante

Con el objetivo de prevenir enfermedades de temporada y proteger la salud de perros y gatos, la Dirección de Control y Bienestar Animal del Gobierno Municipal de Reynosa realizará la brigada médica gratuita “Patitas Seguras”, este viernes 30 de octubre, en el fraccionamiento Palmas Diamante.

Durante la jornada se ofrecerán servicios veterinarios gratuitos, entre ellos vacunación antirrábica, tratamientos contra pulgas y garrapatas, desparasitación y esterilización.

¿Qué servicios ofrecerá la brigada Patitas Seguras?

Las autoridades invitan a las familias de Palmas Diamante y sectores aledaños a aprovechar esta brigada, ya que, al igual que las personas, las mascotas también pueden verse afectadas por enfermedades durante la temporada invernal.

Por ello, recomiendan mantener al día sus vacunas y cuidados preventivos para reducir riesgos y favorecer su bienestar.

Fecha, horario y ubicación de la brigada veterinaria

La cita es este viernes 30 de octubre, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en el fraccionamiento Palmas Diamante, donde se brindará atención gratuita para promover la tenencia responsable y el cuidado de los animales de compañía.