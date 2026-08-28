Acepta CRUM que sociedad prefiere a grupos voluntarios de auxilio

La velocidad de respuesta de los grupos civiles locales pone en evidencia una falta de coordinación para la eficiente atención a emergencias

El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) reconoció que en muchas ocasiones la comunidad prefiere marcar a los números de grupos voluntarios para que los auxilien… y es ahí donde se pierde la estadística de atenciones.

Cuando la población contacta de forma directa a los numerosos grupos de voluntarios (muy activos en zonas como Tampico, Madero y Altamira), el Estado pierde el registro real de los incidentes.

Esto impide diseñar mejores políticas de salud, asignar presupuestos correctos o enviar más unidades a los focos rojos de accidentes, admitió Jorge Rosendo Sánchez Medina, coordinador del Centro.

Jorge Rosendo Sánchez Medina, coordinador del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), dijo que la comunidad suele saltarse los canales oficiales porque percibe que las unidades del sector salud o de la Cruz Roja tardan demasiado.

Prefieren la velocidad de respuesta de los grupos civiles locales, lo que pone en evidencia una falta de coordinación para la eficiente atención a emergencias.

Además, sostuvo que del total de llamadas al número de emergencias 911 requiriendo ambulancias, solo el 5% la necesitan, pues el resto corresponde a emergencias menores.