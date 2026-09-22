Accidentes reavivan alerta por alcohol al volante en Matamoros

De acuerdo con el funcionario, los puntos de revisión cuentan con horarios establecidos y uno de los filtros se coloca en la salida hacia la playa

Los accidentes vehiculares registrados este fin de semana en Matamoros volvieron a poner atención sobre el consumo de alcohol al volante, mientras Tránsito y Vialidad mantiene operativos durante los fines de semana.

René Santiago Rodríguez, director de Tránsito y Vialidad, señaló que los recorridos se realizan viernes, sábado y domingo, con alrededor de tres unidades que circulan por la carretera hacia Mezquital y establecen filtros de manera aleatoria.

Instalan filtros de revisión de manera aleatoria

De acuerdo con el funcionario, los puntos de revisión cuentan con horarios establecidos y uno de los filtros se coloca en la salida hacia la playa, donde los agentes realizan revisiones a los conductores.

Santiago Rodríguez indicó que los operativos han contribuido a disminuir los accidentes en la carretera y aseguró que se ha detectado una menor cantidad de personas conduciendo bajo los efectos del alcohol en esta zona.

Operativos continuarán durante los fines de semana

Los recorridos continuarán durante los fines de semana, luego de que este mismo fin de semana se registraran accidentes vehiculares relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.