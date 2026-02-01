Accidente vial deja al menos ocho soldados lesionados en Altamira

De manera extraoficial, trascendió que un soldado habría perdido la vida a consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente

Un lamentable accidente vial que involucró a un vehículo del Ejército Mexicano se registró este viernes en el municipio de Altamira, dejando al menos ocho soldados lesionados y, de manera extraoficial, el fallecimiento de uno de ellos.

La Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas confirmó el percance ocurrido en la carretera González-Tampico, a la altura del ejido Santa Juana, específicamente en el kilómetro 13 del libramiento Estación Manuel-González, una zona rural en los límites con el municipio de González.

Operativo de auxilio a militares lesionados

Tras el reporte, se desplegó un amplio operativo de auxilio en el que participaron ambulancias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como Cruz Roja y Cruz Ámbar, además de otras corporaciones de emergencia, quienes brindaron atención prehospitalaria a los militares lesionados en el lugar.

Traslado hospitalario y versión extraoficial

De acuerdo con la información disponible, los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la región, entre ellos el Hospital Militar, para recibir atención médica especializada.

En tanto, de manera extraoficial, trascendió que un soldado habría perdido la vida a consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Investigación en curso y causas desconocidas

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del percance, así como si otro vehículo estuvo involucrado o si la unidad militar perdió el control y salió del camino.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Llamado a automovilistas y reporte pendiente

Autoridades viales exhortaron a los automovilistas a facilitar el paso a las unidades de emergencia, debido a la complejidad del acceso por tratarse de un área rural.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un reporte oficial con mayores detalles sobre este hecho.