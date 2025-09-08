Accidente en carretera Victoria-Matamoros deja cinco lesionados

Un choque en la carretera Victoria-Matamoros dejó cinco lesionados, entre ellos tres menores, y obligó al cierre total de la circulación en ambos sentidos

Un fuerte choque entre una camioneta y un automóvil en el kilómetro 45 de la Carretera Federal 101, tramo Victoria-Matamoros, provocó el cierre total de la vialidad en ambos sentidos.

El percance dejó a tres menores y dos adultos lesionados, quienes fueron trasladados de inmediato al Hospital de Padilla para recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero acudieron al lugar para resguardar la zona y coordinar el flujo vehicular mientras se realizaban las labores de auxilio.