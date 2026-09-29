Accidente deja dos personas sin vida en la Victoria-Monterrey

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, comisionados a la Estación Segura Magueyes, también se trasladaron al lugar para brindar apoyo

Un choque frontal registrado este domingo sobre la carretera Federal 85 Victoria-Monterrey dejó, de manera preliminar, dos personas sin vida y una más lesionada.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 95, en el municipio de Hidalgo, donde se vieron involucrados un Volkswagen Jetta y un Chevrolet Aveo.

Confirman dos personas sin vida

Tras el percance, personal de Protección Civil acudió al sitio y confirmó que dos personas ya no contaban con signos vitales, mientras que otra resultó lesionada y recibió atención por parte de los servicios de emergencia.

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, comisionados a la Estación Segura Magueyes, también se trasladaron al lugar para brindar apoyo y colaborar en las labores de atención.

Accidente afecta la circulación en ambos sentidos

Debido al accidente, la circulación en ambos sentidos de la carretera Victoria-Monterrey se mantiene lenta, por lo que las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y conducir con responsabilidad.

Las autoridades correspondientes realizan las diligencias para determinar las causas del accidente y proceder con el retiro de las unidades involucradas.