Accidente deja como saldo cinco muertos y cinco lesionados

Un accidente en la carretera Victoria-Zaragoza, a la altura del kilómetro 91, dejó cinco muertos. El choque frontal ocurrió cuando una camioneta intentó rebasar

Un trágico accidente se registró esta tarde a la altura del kilómetro 91, cuando el conductor de una de las camionetas intentó rebasar sin precaución, sobre la carretera Victoria-Zaragoza, a unos metros del sitio conocido como “El Atorón”, escenario de múltiples percances de vialidad, incluso de lamentables consecuencias.

Al dar el llamado al número de emergencias 911, arribaron Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios a los lesionados; lamentablemente, cinco de ellos no presentaban signos vitales.

Tras el choque frontal, algunos tripulantes de las camionetas salieron disparados, quedando tendidos sobre la carpeta de rodamiento de la zona de acotamiento, mientras que otros quedaron sobre la maleza.

Elementos de Tránsito Estatal realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades del accidente.

La Guardia Estatal y Protección Civil implementaron el protocolo para resguardar la zona y prevenir una situación de riesgo ante la magnitud del percance; cabe señalar que el tráfico vehicular se interrumpió por espacio de dos horas y fue habilitado un solo carril.