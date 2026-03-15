Accidente deja 20 lesionados en municipio de Padilla

El accidente provocó el cierre de la circulación en el sentido norte-sur, generando tráfico a la altura del kilómetro 59 de la carretera Matamoros-Victoria

Esta mañana se registró un aparatoso accidente a la altura del kilómetro 59 de la carretera Matamoros-Victoria, dejando como saldo al menos 20 personas lesionadas que fueron trasladadas a diferentes hospitales de Ciudad Victoria.

Un total de 27 integrantes de varias familias salieron en autobús a las seis de la mañana de la Iglesia San Juan de los Lagos, de la colonia Almaguer, en Reynosa, con la intención de visitar la virgen del chorrito en el municipio de Hidalgo. Lamentablemente, en el kilómetro 59 del tramo carretero mencionado, el conductor perdió el control de la unidad al esquivar a un tráiler, provocando al menos dos volteretas del autobús.

Las personas lesionadas fueron atendidas por elementos de la Guardia Nacional, Guardia Estatal, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), así como de Protección Civil de Padilla, siendo trasladadas a diferentes hospitales en la capital del estado.

El accidente provocó el cierre de la circulación en el sentido norte-sur, generando congestionamiento vehicular sobre la carpeta de rodamiento. Afortunadamente, aunque se registraron pérdidas totales del autobús, no hubo personas fallecidas.

Las autoridades exhortan a conductores a manejar con precaución en los diferentes tramos carreteros que convergen a la capital del estado, con el fin de evitar formar parte de las estadísticas de accidentes.