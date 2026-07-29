Abuela de Dafne pide justicia al gobernador Américo Villarreal

La abuela de Dafne señaló que confía en el gobernador y que está dispuesta a darle el tiempo necesario para que las instituciones hagan su trabajo

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Durante su gira de trabajo por El Mante, el gobernador Américo Villarreal Anaya atendió a familiares de Dafne Zapata Quintos, quien perdiera la vida en una escuela militarizada del sur del estado.

“Le damos el voto de confianza y lo vamos a dejar trabajar. Queremos ver justicia”, dijo la abuela de Dafne al mandatario tamaulipeco durante el encuentro que sostuvieron durante un evento que presidió el mandatario en esta región cañera.

Familia de Dafne mantiene su exigencia de justicia

En el diálogo que sostuvieron, el mandatario estatal escuchó a la abuela de Dafne, quien le expresó su confianza y le pidió continuar trabajando para esclarecer los hechos.

La abuela de Dafne señaló que confía en el gobernador y que está dispuesta a darle el tiempo necesario para que las instituciones hagan su trabajo, sin dejar de exigir justicia.

“Le damos el voto de confianza y lo vamos a dejar trabajar. Queremos ver justicia”, puntualizó.

Gobernador promete esclarecer los hechos

Durante el encuentro Villarreal Anaya refrendó su compromiso con la familia y aseguró que se trabaja para que se esclarezcan los hechos y se actúe con firmeza, conforme a las investigaciones.

Al finalizar el diálogo, el Subsecretario General de Gobierno Tomás Gloria Requena, atendió a los familiares de Dafne, atendiendo las instrucciones del Gobernador de llegar hasta las últimas consecuencias en el caso que ha concentrado al a sociedad tamaulipeca.