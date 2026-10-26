Abren registro de Producción para el Bienestar en Reynosa

Garza Sosa explicó que algunos productores no pudieron recoger el fertilizante por motivos de salud o porque se encontraban fuera de la ciudad

El programa federal Producción para el Bienestar inició su periodo de inscripción en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), donde los productores pueden acceder a un apoyo anual de mil 200 pesos por hectárea, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Francisco Javier Garza Sosa, líder del XIV Comité Campesino en Reynosa, informó que el proceso también contempla la incorporación de productores que no estaban registrados, así como de los sucesores de campesinos fallecidos, quienes deberán presentar documentación original para acreditar sus derechos.

Documentos para inscribirse en Producción para el Bienestar

Entre los documentos solicitados se encuentran la credencial de elector, CURP, comprobante de domicilio y copia del título parcelario para comprobar la superficie de cultivo.

Sin embargo, el dirigente campesino advirtió que quienes no recibieron fertilizante durante el año pasado podrían quedar fuera del apoyo, por lo que solicitó al Gobierno federal reconsiderar esta condición y brindar alternativas a las familias que enfrentaron dificultades para obtener el insumo.

Garza Sosa explicó que algunos productores no pudieron recoger el fertilizante por motivos de salud o porque se encontraban fuera de la ciudad, circunstancias que ahora podrían afectar su acceso al programa.

“Es un apoyo del Gobierno Federal para quienes no estaban registrados, y también los sucesores de productores fallecidos tienen derecho a inscribirse, siempre que presenten la documentación original”, señaló.

Piden revisar casos de productores que no recibieron fertilizante

El representante campesino precisó que la falta de fertilizante durante el año anterior representa un obstáculo para algunos agricultores, quienes podrían perder también el respaldo económico de Producción para el Bienestar.

Por ello, pidió a las autoridades federales analizar estos casos y considerar que muchas familias del campo necesitan el apoyo para continuar con sus actividades agrícolas en la región norte de Tamaulipas.