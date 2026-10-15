Abren registro a concurso de Catrina y Catrín en Nuevo Laredo

El jurado calificador evaluará el uso de elementos que identifiquen a Tamaulipas, la creatividad y originalidad de la propuesta

¿Quieres ganar hasta 15 mil pesos en efectivo? Esto puede ser posible al participar en el concurso de la mejor Catrina o Catrín 2026, que organiza el gobierno municipal.

Inscripciones cierran el 21 de octubre en Nuevo Laredo

Podrán participar todas las personas de 20 años de edad en adelante residentes en Nuevo Laredo. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de octubre y el concurso se llevará a cabo el 22 de octubre a las 6:00 de la tarde en la Estación Palabra “Gabriel García Márquez”, ubicada en la Avenida César López de Lara 1020, Sector Aduana.

El premio al tercer lugar es de 5 mil pesos, segundo lugar 10 mil pesos y primer lugar 15 mil pesos.

Jurado evaluará creatividad, maquillaje y elementos de Tamaulipas

El jurado calificador evaluará el uso de elementos que identifiquen a Tamaulipas, la creatividad y originalidad de la propuesta, maquillaje y calidad de la caracterización, así como desenvolvimiento escénico y desempeño durante el recorrido y presentación.

Para más información sobre la convocatoria y registro, pueden llamar a la Dirección de Arte y Cultura al teléfono 867 713-4746, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.