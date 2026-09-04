Abren inscripciones para los talleres artísticos en Reynosa

La directora de la Casa de la Cultura de Reynosa, informó que durante todo septiembre permanecerá abierta la convocatoria para quienes deseen incorporarse

La Casa de la Cultura de Reynosa abrió las inscripciones para el nuevo ciclo de la Escuela de Iniciación Artística, asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, programa que durante años ha servido como semillero de artistas que hoy destacan a nivel nacional e internacional.

Mireya Lucero Guzmán Flores, directora de la Casa de la Cultura de Reynosa, informó que durante todo septiembre permanecerá abierta la convocatoria para quienes deseen incorporarse a las diferentes actividades artísticas.

La directora señaló que los talleres libres están disponibles durante todo el año y contemplan cuatro disciplinas: guitarra, pintura, teatro y danza, por lo que los interesados no tienen que esperar necesariamente al inicio de un nuevo ciclo para incorporarse.

“Tenemos todo el mes de septiembre para recibirlos, y la característica de la Casa de la Cultura es que pueden ingresar en cualquier periodo del año; no es privativo que solo inicie en septiembre o agosto”, explicó.

En cuanto a la Escuela de Iniciación Artística, indicó que el programa asociado al INBAL se imparte en la propia Casa de la Cultura y está dirigido a jóvenes de 14 años en adelante.

Agregó que también cuentan con una sede en la escuela primaria Club Rotario, donde pueden participar niñas y niños a partir de los siete u ocho años, ampliando así las opciones de formación artística para los menores.

“Pueden ingresar a los diferentes talleres libres, que son de las cuatro disciplinas artísticas, guitarra, pintura, teatro, danza, además de la Escuela de Iniciación Artística asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que tenemos ahí mismo en la Casa de la Cultura, de los 14 años en adelante”, detalló.

La funcionaria añadió que las actividades también contemplan opciones para personas mayores de edad, por lo que hizo un llamado a las familias y a quienes tengan interés en desarrollar alguna disciplina artística a acudir directamente a la Casa de la Cultura para conocer los requisitos e inscribirse.